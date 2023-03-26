طقس غائم وبارد وامطار غزيرة جنوب وشرق المملكة اليوم الاحد



عمان – تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة نسبيا وغائمة جزئيا الى غائمة مع تساقط زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن متفرقة من المملكة.

وتكون الهطولات في جنوب وشرق المملكة غزيرة لفترات قصيرة يصحبها الرعد وتساقط البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون درجات الحرارة يوم غدٍ الاثنين، حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع وجود فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة الأربعاء، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الاجواء باردة نسبيا في معظم المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 5، وفي مرتفعات الشراة 12 – 4، وفي مناطق البادية 20 – 11، وفي مناطق السهول 18 – 10، وفي الأغوار الشمالية 22 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 13، وفي البحر الميت 23 – 12، وفي خليج العقبة 25 – 15 درجة مئوية.

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