رفع أسعار الفائدة في الأردن ابتداء من اليوم الاحد

لماذا تركت الاقصى وحيداً يا "سيف القدس"؟.. قطعان اليهود تقتحم الأقصى صباح اليوم الاحد، بعد طرد المعتكفين/ فيديو
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