لماذا تركت الاقصى وحيداً يا "سيف القدس"؟.. قطعان اليهود تقتحم الأقصى صباح اليوم الاحد، بعد طرد المعتكفين/ فيديو
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رصاص المقاومة يدوي في الضفة خلال اشتباكات مسلحة مع قوات العدو لدى اعتقالها 3 شبان في طولكرم/ فيديو
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