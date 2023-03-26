رصاص المقاومة يدوي في الضفة خلال اشتباكات مسلحة مع قوات العدو لدى اعتقالها 3 شبان في طولكرم/ فيديو

طولكرم – داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مخيم “نور الشمس” بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت منزلًا، واعتقلت ثلاثة شبان، في وقت اندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت مصادر صحفية بأن جيبات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم وحاصرت منزلًا، على وقع إطلاق مقاومين النار نحو قوات الاحتلال.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام وعبده أبو لبدة، شقيقي الشهيد سيف أبو لبدة، إضافة إلى الشاب بهاء فياض، بعد محاصرة منزل عائلته واقتحامه.

أما مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم – سرايا القدس) فقد أعلنت عن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال منطقة المحجر على أطراف مخيم نور شمس.

من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن القوات الإسرائيلية داهمت المخيم لاعتقال “مطلوبين”، بزعم إطلاقهم النار في وقت سابق باتجاه مستوطنة “أفني حيفتس”.

وكانت “مجموعة الرد السريع” قد أعلنت، صباح اليوم، عن تنفيذها عملية إطلاق نار مزدوجة باتجاه مستوطنتي “بيت حيفر” و”بيت حيفس”.

وقالت المجموعة: “تمكن جنودنا في تمام الساعة 08:20 صباح اليوم من تنفذ عملية إطلاق نار نحو مستوطنتي “بيت حيفر” و”بيت حيفس” وتحقيق إصابات مباشرة والانسحاب بسلام”.

واضافت، في تصريح صحفي مقتضب، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم.

وكانت الكتيبة قد اعلنت في ساعات صباح اليوم، عن تنفيذ عملية إطلاق نار مزدوجة تجاه مستوطنتي “بيت حيفر” و”آفني حيفتس”.. فضلا عن استهداف قوات الاحتلال في منطقة خلة عساف في المخيم، خلال محاصرتها منزل الشهيد سيف أبو لبدة مؤسسها الذي استشهد العام الماضي في كمين قرب جنين، لاعتقال أشقائه.

وأكدت الكتيبة على “تجديد انطلاقتها”، وقالت: كنا وسنبقى الدرع الحامي لأبناء شعبنا ومخيمنا البطل، وعلى عهد الشهداء الأبطال القائد المؤسس سيف أبو لبدة، والشهيد القائد أمير أبو خديجة والذي لن تذهب دماؤهم هدراً بان الله تعالى.