ترامب يهاجم بايدن بشدة لتقهقر النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وهو ما أتاح للصين رعاية الإتفاق بين ايران والسعودية

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادا لاذعا للرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن بسبب الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية مع إيران برعاية صينية في وقت سابق من مارس/آذار الجاري.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة “نيوزماكس” الأمريكية، السبت، إن “السعودية توصلت إلى اتفاق مع إيران والصين هي من نسقت لأجل التوصل لهذا الاتفاق وليس الولايات المتحدة”.

وأضاف “الصين تسيطر على الشرق الأوسط نوعا ما ولا أحد يعلم حتى ماذا يحدث”.

وأعرب ترامب عن اندهاشه مما يحدث على الساحة الدولية بالقول: “هذا أمر لا يصدق كل هذا حدث تحت حكم بايدن”.

ودعا ترامب إلى التفكير بجدية إزاء التقارب الروسي الصيني قائلا: “روسيا والصين معا الآن وشكلا وحدة وقامتا بإضافة إيران وكوريا الشمالية وآخرين أيضا”.

وتابع “أمر لا يصدق، كل هذا حصل خلال السنة والنصف الماضية”.

وكانت قد توصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران.

وكانت الرياض قد أعلنت في يناير/كانون الثاني عام 2016 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد اعتداء متظاهرين على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران على خلفية إعدام السلطات السعودية لرجل دين شيعي.

ترامب : الصين أقامت مصالحة وتقارب بين إيران والسعودية وليس الولايات المتحدة. الصين تسيطر على الشرق الأوسط ولا أحد يعرف حتى ما يحدث. كل هذا حدث في عهد بايدن. الآن الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية أصبحوا قوة موحدة الآن وقد تنضم إليهم السعودية. pic.twitter.com/xOFeDHeUdl — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) March 25, 2023