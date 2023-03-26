نتنياهو يقيل وزير الحرب، ولابيد يعتبره انحطاطاً جديداً للحكومة، ومسؤول أمني كبير يحذر من شرخ بالجيش والأجهزة الأمنية
أهم العناوين
جرينتش+2 12:02
تحذيرات من موجتين حراريتين شديدتين ستجتاحان المنطقة الصيف المقبل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني