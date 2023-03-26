تحذيرات من موجتين حراريتين شديدتين ستجتاحان المنطقة الصيف المقبل

أعلنت سلطات الكيان الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن المنطقة ستواجه موجتين حراريتين شديدتين هذا الصيف، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 120 درجة (49 درجة مئوية) .

وأشارت التوقعات التي نشرتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) – وهي هيئة تابعة لوزارة الأمن وخدمة الأرصاد الجوية الإسرائيلية – إلى أن أحداث الطقس المتطرفة المتوقعة هي نتيجة لأزمة المناخ التي تواجه الكوكب.

ووفقًا للسيناريو المرجعي، فستحدث موجتان حراريتان شديدتان 3-4 أيام شهريًا في أشهر الصيف (من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول)، حيث سترتفع درجات الحرارة إلى ما يقدر بنحو 120 درجة (49 درجة مئوية).

وتستعد سلطات الكيان الصهيوني لمختلف حالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي قد تعرض حياة الإنسان للخطر، وتتسبب في أضرار جسيمة للحياة اليومية والبنية التحتية الوطنية والقدرات الأمنية. نتيجة للزيادة في الأحداث المتعلقة بالمناخ في السنوات الأخيرة ،

وقد صاغت هيئة NEMA وخدمة الأرصاد الجوية الإسرائيلية سيناريوهات مرجعية للطقس القاسي، مثل الفيضانات والحرائق والسيناريو المرجعي الجديد لموجات الحرارة الشديدة.

كما سيزداد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة بنسبة 10 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الوفيات بنسبة 8.5 في المائة، ويزداد معدل الاستشفاء بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 10-15 في المائة، كما سترتفع احتمالية اندلاع حرائق الغابات بشكل كبير.

من المرجح أن تسجل منطقة وادي الأردن أعلى درجات الحرارة.