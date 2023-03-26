اليوم ذكرى رحيل الموسيقار محمد القصبجي.. الملحن الأول لأم كلثوم



حلت، اليوم الأحد، ذكرى رحيل الموسيقار المصري الكبير، محمد القصبجي، الذي رحل في 26 مارس 1966، وكان قد ولد في 15 أبريل 1892.

لقد تميز القصبجي بألحانه المميزة، وأضاف للموسيقى الشرقية ألوانا من الإيقاعات الجديدة والألحان السريعة والجمل اللحنية المنضبطة والبعيدة عن الارتجال.

كما أضاف هذا الموسيقار الكبير بعض الآلات الغربية إلى التخت الشرقي التقليدي، وتربع على عرش الموسيقى لسنوات وأصبح الملحن الأول لكوكب الشرق أم كلثوم، وصاحب الفضل في تعليم الموسيقار محمد عبدالوهاب أصول الموسيقى.

وكانت انطلاقة كوكب الشرق أم كلثوم على يد الموسيقار الكبير محمد القصبجي، حيث بدأت علاقته بها عام 1923 حين كانت تنشد قصائد في مدح الرسول، فأعجب الملحن بصوتها الصاعدة، وقرر أن يبقى جوارها ويكون ملحنا لها، وقدّم القصبجي للست في بدايتها أغنية “قال حلف مايكلمنيش”، وأسس لها أول “تخت شرقي” يصاحبها في حفلاتها، وكان ذلك تمهيدا لانطلاقتها الكبرى بتلحينه لها أغنية “رق الحبيب”، وتبعها بأعمال ناجحة أخرى مع أم كلثوم، منها “أوبرا عايدة”، و”يا صباح الخير”، و”ما دام تحب”، و”إن كنت أسامح وأنسى الآسية”.

كما قدم القصبجي ألحانا عديدة للسينما وكان من أكثر الملحنين إنتاجا طوال 50 عاما، حيث قدم للمسرح الغنائي الكثير، فقد قدم لمنيرة المهدية عدة مسرحيات هي: “المظلومة”، و”كيد النسا”، و”حياة النفوس”، و”حرم المفتش”، كما قدم لنجيب الريحاني ثلاثة ألحان في أوبريت “نجمة الصباح”.

وقد توفي الموسيقار الكبير محمد القصبجي في 26 مارس 1966 عن عمر 74 عاما تاركا وراءه أفضل الألحان.