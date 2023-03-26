لماذا تركت الاقصى وحيداً يا "سيف القدس"؟.. قطعان اليهود تقتحم الأقصى صباح اليوم الاحد، بعد طرد المعتكفين/ فيديو
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الفلسطينيون في مواجهة الاغتيال الجبان والقتل الغادر
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