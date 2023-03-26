ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 97.1 % حتى اليوم الاحد



عمان – قالت وزارة المياه والري، إن حجم الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم، قد ارتفع إلى 97.1 بالمئة من المعدل السنوي العام البالغ 8.1 مليار م3، مشكلا 122.2 بالمئة من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في الطفيلة/ منطقة العيص، وبلغت 34.3 ملم، لافتة إلى أن نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 72.7 بالمئة من المعدل العام.

وأضافت أن السدود دخلها 750 ألف متر مكعب، لترفع التخزين إلى 120.5 مليون م3، وبنسبة 43 بالمئة من طاقتها الكلية البالغة 280.759 مليون م3.