إخلاء 50 منزلاً، وتعطيل المدارس في الأزرق والطفيلة وبصيرا

لماذا تركت الاقصى وحيداً يا "سيف القدس"؟.. قطعان اليهود تقتحم الأقصى صباح اليوم الاحد، بعد طرد المعتكفين/ فيديو
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