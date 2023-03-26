إخلاء 50 منزلاً، وتعطيل المدارس في الأزرق والطفيلة وبصيرا

أخلت كوادر دفاع مدني الزرقا،ء مساء امس السبت، 50 منزلا من قاطنيها إلى 3 مدارس حكومية وجمعية خيرية بعد التنسيق مع محافظة الزرقاء، وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه في منطقة التطوير الحضري داخل قضاء الأزرق تحسبا لأي طارئ، وتم تعطيل المدارس في القضاء، إضافة إلى تعطيل المدارس في الطفيلة وبصيرا.

وقرر محافظ الزرقاء حسن الجبور، تعطيل المدارس الحكومية والخاصة في قضاء الأزرق ومخيم الأزرق ليوم الأحد، في ظل الأحوال الجوية التي تؤثر على المنطقة.

وقال الجبور لـ”المملكة”، إن القرار جاء حفاظا على سلامة الطلاب نظرا لمداهمة المياه لأكثر من موقع وارتفاع منسوب المياه في الأودية.

وقرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة، فجر الييوم الأحد، تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة لهذا اليوم، بسبب الظروف الجوية السائدة، وحفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين.

كما قررت مديرية التربية والتعليم، في لواء بصيرا، تعطيل جميع مدارس اللواء الحكومية والخاصة، نظراً للظروف الجوية السائدة، وبناء على توقعات نشرات الحالة الجوية التي توحي باستمرار تساقط الأمطار بغزارة، وفقا لمدير التربية والتعليم للواء بصيرا ياسين الشقيرات.

وقال الشقيرات في تصريح صحفي إن القرار جاء بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس جراء تأثر اجزاء واسعة من اللواء بحالة عدم الاستقرار الجوي والتي يصاحبها الأمطار الرعدية الغزيرة وتشكل السيول والانجرافات وبرك مياه الأمطار مع صعوبة الوصول والحركة على بعض الطرقات في بصيرا وغرندل والقادسية، حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين، فيما يستمر داوم الموظفين في المديرية.

وأنقذت فرق الدفاع المدني سبعة أشخاص حاصرتهم السيول في منطقة الأزرق، امس السبت، وفق مديرية الأمن العام، كما داهمت مياه السيول منازل في منطقة الكوم الأحمر التابع لقضاء أم الجمال في محافظة المفرق.

وقالت المديرية في بيان، إن كوادر الإنقاذ في مديرية الدفاع المدني استجابت لمعلومات حول وجود 7 أشخاص و250 رأسا من الأغنام محاصرين بسبب جريان السيول في منطقة الأزرق التي شهدت تشكل أرضية طينية تسبب الغرز للمركبات والآليات.

وقد اضطرت الفرق للوصول إليهم والعودة بهم سيراً على الأقدام لمسافة تقدر بحوالي 3 كم.