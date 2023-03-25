موتوا بغيظكم.. بايدن الفاشل يُشكك في التقارب الأستراتيجي بين روسيا والصين، ويزعم أنه “مُبالغ فيه بشكل كبير”

واشنطن – سبوتنيك

يرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن التقارب بين روسيا والصين “مبالغ فيه بشكل كبير”.. مؤكدا أن الولايات المتحدة أكثر نجاحًا منهما في تشكيل التحالفات.

فقد قال بايدن مجيبا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص الاجتماع الأخير لزعيمي روسيا والصين في موسكو، “ما هي الالتزامات التي قطعوها على أنفسهما من الناحية الاقتصادية؟.. نمت التجارة مقارنة بماذا؟”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى كندا،:أنا لا أستخف بالصين وروسيا، لكنني أعتقد أننا نبالغ كثيرًا. لقد سمعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أن الصين ستبدأ شحنات أسلحة ضخمة إلى روسيا.. وهم لم يفعلوا أي شيء بعد.. هذا لا يعني أنهم لن يفعلوا ذلك، لكن ليس بعد”.

وأشار بايدن إلى أن التحالفات تتشكل في الغرب، وضرب مثالا تحالف “أوكوس” الجديد الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا وتحالف “كواد” (الحوار الأمني الرباعي) ويشمل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.

وقال بايدن: “لا أستخف بما يفعلونه الصين وروسيا، ويمكن أن يتصاعد كثيرًا. لكن دعونا نضع الأمور في نصابها”.

جدير بالذكر، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أجرى زيارة دولة لروسيا في الفترة 20-22 مارس/ آذار الحالي، وكانت أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة لولاية ثالثة.