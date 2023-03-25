في محادثة هاتفية مع بوتين.. أردوغان يُشيد بدور روسيا في عملية تطبيع العلاقات التركية – السورية، ويدعو لاستمرارها

أفاد الكرملين بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ثمّن عالياً، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وساطة موسكو البناءة في تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، في بيانه اليوم السبت: “تم خلال الاتصال التطرق إلى موضوع الأزمة السورية. وتم كذلك التأكيد على أهمية استمرار عملية تطبيع العلاقات التركية -السورية”.

وأكد الرئيس التركي، في هذا الصدد على الدور البناء للوساطة الروسية.

وذكر بيان الكرملين أن الزعيم التركي قدر بشكل إيجابي موافقة روسيا على تمديد اتفاقيات اسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وإلغاء الحظر على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، لفترة 60 يوما.

كما تم خلال المحادثة التعبير عن تفهم عزم الجانب الروسي على الوصول إلى تنفيذ كامل للجزء الثاني من اتفاقيات “الحزمة” المذكورة والمتعلق بإزالة العوائق أمام المنتجات الزراعية من روسيا.

وبحث الزعيمان قضايا الشراكة الروسية التركية في مختلف المجالات، حيث أعربا عن الارتياح للديناميكيات الإيجابية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتنفيذ الناجح للمشاريع الاستراتيجية المشتركة في قطاع الطاقة، بما في ذلك إمدادات الغاز وبناء محطة أكويو للطاقة الذرية في تركيا.

وأشار البيان إلى أن الرئيس بوتين انتهز الفرصة وهنأ نظيره التركي وشعب تركيا بحلول شهر رمضان المبارك.

المصدر: RT