إصابة جنديين إسرائيليين، أحدهما بحالة خطيرة، في عملية إطلاق نار مساء اليوم السبت ببلدة حوارة جنوبي نابلس/ فيديو

أصيب عنصران من قوات الاحتلال الإسرائيلي بجروح خطيرة ومتوسطة في عملية إطلاق نار نفذت ببلدة حوارة جنوبي نابلس، مساء اليوم السبت.

وجاء في التفاصيل، أن عملية إطلاق النار نفذت من سيارة تجاه عناصر من قوات الاحتلال في حوارة، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم.

وذكر مصدر طبي إسرائيلي، أن المصابين أحيلا وهما بوعيهما إلى مستشفى “بيلنسون” لتلقي العلاج.

وادعى جيش الاحتلال، في بيان أولي مقتضب، أنه تلقى بلاغا حول عملية إطلاق نار في حوارة، فيما جرى استدعاء قوات معززة إلى المكان وشرعت بأعمال البحث وراء منفذ العملية.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى التئام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) فور عودة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من خارج البلاد واتخاذ إجراءات في أعقاب عملية إطلاق النار.

واعتبر بن غفير أنه “حان الوقت لاتخاذ إجراءات في حوارة ونصب حواجز دائمة وإغلاق المحال التي تشكل خطرا أمنيا”.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدات المحيطة بنابلس وأغلقت جميع مداخل المدينة، في أعقاب عملية إطلاق النار.

وقد أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن عملية حوارة الفدائية التي أسفرت عن إصابة جنديين من قوات الاحتلال مساء اليوم السبت.

وقالت الكتائب في بيان صحفي مساء اليوم: “إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوةٍ صهيونيّةٍ عند حاجز حوارة على الطريق الرئيسي في حوارة جنوب نابلس”.

ووجهت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الدعوة الجادّة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة للتوحّد ورص الصفوف في جبهة المقاومة الفلسطينيّة، كإطار ميداني مقاوم.

وأكدت ضرورة أن تكون المقاومة مهمة وطنيّة راهنة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ضد الاحتلال ومستوطنيه، “لنكن يدًا بيد وكتفًا بكتف لخوض المواجهة الشاملة على مساحة الوطن حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال”.

وقالت حركة “حماس” إن “عملية حوارة الجديدة مساء اليوم هي رسالة تحد من شعبنا ومقاومته لجيش الاحتلال، فبلدة حوارة المحاصرة تواصل المقاومة والرد على عنجهية الاحتلال ومستوطنيه”.

وأضافت أنه “طالما بقي الاحتلال فإن المقاومة ستتواصل رغم كل الجرائم الصهيونية، وإن العملية اليوم هي رسالة جديدة للمتآمرين على قضيتنا ومقاومتنا”.

وذكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن “عملية إطلاق النار البطولة في حوارة والتي أدت إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، تؤكد على أن شعبنا حسم خياراته بأن المقاومة وحدها هي القادرة على كنس الاحتلال والمستوطنين وليست المسارات والتفاهمات الأمنية التي تشكل غطاء سياسيا على جرائم الاحتلال”.

https://t.me/arab48official/50597

https://t.me/ShehabTelegram/355633