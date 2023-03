إستهداف القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور شرقي سوريا بـ 15 صاروخاً اليوم السبت

المصدر: الميادين نت

أفادت مديرة مكتب قناة الميادين في دمشق، نقلاً عن مصادر ميدانية، اليوم السبت، بسقوط أكثر من 15 صاروخاً على القواعد الأميركية في حقل كونيكو شرقي نهر الفرات، في ريف دير الزور.

وأشارت إلى وجود أنباء عن وقوع إصابات على خلفية الاستهداف.

ويأتي ذلك بعد وقوع قصف صاروخي استهدف قاعدتي التحالف الأميركي في حقلي كونيكو والعمر في ريف دير الزور مساء أمس الجمعة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أعلنت فجر أمس أنّ قواتها شنّت غارات جوية في سوريا، “رداً” على هجومٍ قاتل” عبر طائرات مسيّرة.

وأشار “البنتاغون” إلى أنّ الطائرات الأميركية انطلقت من قاعدة العديد القطرية، لافتاً إلى أنّ طائرة من دون طيار أسفرت عن مقتل أميركيّ وإصابة 6 آخرين، في قاعدة للتحالف قرب الحسكة، شمالي شرقي سوريا، عند الساعة الـ1:38 مساءً بالتوقيت المحلي.

وعلّق مصدر مسؤول من المستشارين الإيرانيين في سوريا على الاعتداء الأميركي على دير الزور، ليل الخميس – الجمعة، قائلاً إنّ “الأهداف التي تمّت مهاجمتها هي عبارة عن مخازن تغذية ومراكز خدمات”، وأنّه “نتيجة لهذا الاعتداء، سقط 7 شهداء و7 جرحى من الأبرياء، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يقومون بخدمة أهلهم في تلك المنطقة”.

وترفض سوريا وجود القوات الأميركية في أراضيها، وتصفه بـالاحتلال، كما طالبت أكثر من مرّة بخروج تلك القوات.

وفي 9 آذار/مارس الجاري، رفض أعضاء مجلس النواب الأميركي، خلال عملية تصويت على مشروع قرار قدّمه النائب الجمهوري مات غويتز، انسحاب قوات الولايات المتحدة من سوريا.

وفي وقت لاحق، طالب السيناتور الأميركي الجمهوري راند بول بسحب القوات العسكرية الأميركية من سوريا، وذلك في أعقاب ضربة صاروخية استهدفت إحدى القواعد الأميركية في ريف دير الزور.

وقال في تغريدة له: “أعيدوا قواتنا العسكرية من سوريا”، مطالباً بـ “إنهاء كافة قرارات الحرب التي لم يجزها الكونغرس”.

Bring our troops home from Syria and end every unauthorized war going on today. Return the power to engage in war to Congress. Our service members deserve it. The Constitution demands it. https://t.co/22sb8UVg0x

— Rand Paul (@RandPaul) March 24, 2023