موتوا بغيظكم.. بايدن الفاشل يُشكك في التقارب الأستراتيجي بين روسيا والصين، ويزعم أنه "مُبالغ فيه بشكل كبير"
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جرينتش+2 02:44
إستهداف القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور شرقي سوريا بـ 15 صاروخاً اليوم السبت
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