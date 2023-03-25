أمطار وحالة عدم استقرار جوي اليوم السبت وغدا

عمان – تتأثر المملكة، اليوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة لفترات متفاوتة خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار أحيانا في مناطق البادية، تتحول مساءً إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن مختلفة من المملكة، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في أجزاء محدودة ولفترات قصيرة في المناطق الغربية من المملكة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة بوجه عام مع بقاء فرصة لسقوط زخات من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ونشطة في شرق المملكة.

كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة العظمى حول المعدلات الاعتيادية، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 7، وفي مرتفعات الشراة 18 – 8، وفي مناطق البادية 23 – 10، وفي مناطق السهول 20 – 11، وفي الأغوار الشمالية 24 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 17، وفي البحر الميت 25 – 15، وفي خليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة