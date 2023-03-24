الصين تُرحّب بالتلاقي السوري - السعودي، وتعلن دعم الجهود العربية بقوة لتعزيز التضامن والاتحاد والاستقلال الاستراتيجي
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جرينتش+2 10:35
6 إصابات بالرصاص المعدني إثر قمع العدو مسيرة “كفر قدوم”
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