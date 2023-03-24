6 إصابات بالرصاص المعدني إثر قمع العدو مسيرة “كفر قدوم”

قلقيلية – قدس برس

أصيب خمسة فلسطينيين ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في “كفر قدوم” شرق قلقيلية (شمال الضفة).

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وقد عولجوا ميدانيا.

وتنطلق في “كفر قدوم” يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، منذ مطلع تموز/يوليو 2011، مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية، الذي أغلقته قوات الاحتلال عام 2003، إبّان “انتفاضة الأقصى” (الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000).

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