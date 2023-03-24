«رمضان جانا».. غناها عبد المطلب قبل 80 سنة وما زالت حاضرة/ فيديو



لا يشعر المسلمون العرب بشهر رمضان وأجوائه الروحانية، إلا وقد تذكروا ملك المواويل المصرية، المطرب محمد عبدالمطلب وهو يشجيهم باغنية «رمضان جانا وفرحنا به»، وهي الأغنية التي عاشت ونجحت أكثر من أية أغنية رمضانية أخرى على مدى ثمانين عاماً.

لكن الكثيرين قد يتعجبون إذا عرفوا أن عبد المطلب غناها لأنه «كان مزنوق في 6 جنيه»، فأغنية «رمضان جانا» التي كتبها المؤلف حسين طنطاوي ولحنها الموسيقار محمود الشريف، لم يكن عبدالمطلب هو الذي سيغنيها في البداية، وذلك في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، حيث كان تأثير الحرب العالمية الثانية يلقي بظلاله على حالة الكساد في كل المجالات، ومنها الفن، فقد أغلقت الكازينوهات والمسارح وتأثرت صناعة السينما.

وعندما وجد الفنان أحمد عبد القادر – صاحب أغنية «وحوي يا حوي» – صديقه عبد المطلب في ضائقة مالية، بادر من فوره الى منحه الأغنية، ليقوم عبد المطلب بغناء «رمضان جانا» للمرة الأولى، يوم 2 رمضان عام 1943، وطلب عنها أجراً مقداره 6 جنيهات مصرية آنذاك.