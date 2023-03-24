تعديل ساعات العمل على جسر الملك حسين في شهر رمضان

عمان – أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، مواقيت عمل جسر الملك حسين خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت إن الحركة تبدأ لجميع المسافرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (8:00) صباحا.

ونوهت الإدارة إلى ساعات مغادرة الحافلات، حيث تغادر آخر حافلة (عرب) عند الساعة (8:30) مساء، وآخر حافلة (سياحة مركبات خاصة) عند الساعة (7:30) مساء، وآخر حافلة (vip دبلوماسيين) عند الساعة مساء.

وأضافت أن حركة الشحن تبدأ عند الساعة (7:30) صباحا وتنتهي عند الساعة (4:00) عصرا.

وبيّنت أنه سيتم خلال شهر رمضان المبارك إغلاق الجسر قبل موعد الافطار بنصف ساعة، وتعود الحركة بعده.

ودعت جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة على الأقل .

ومن جانبها، أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية تعديل ساعات عمل معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، بحيث يعمل المعبر بالتوقيت الصيفي ابتداءً من اليوم الجمعة.

وبحسب الإعلان الذي نشرته الإدارة عبر صفحتها على منصة “فيسبوك”، فإنه خلال شهر رمضان المبارك سيتم وقف العمل أثناء موعد الإفطار، بحيث تغادر آخر حافلة الساعة الخامسة والنصف عصراً، فيما تغادر أول حافلة من بعد الإفطار في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بالتوقيت الصيفي.

ودعت إدارة المعابر مرتادي المعبر إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر.