الصين تُرحّب بالتلاقي السوري - السعودي، وتعلن دعم الجهود العربية بقوة لتعزيز التضامن والاتحاد والاستقلال الاستراتيجي
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جرينتش+2 10:33
الصين تُرحّب بالتلاقي السوري – السعودي، وتعلن دعم الجهود العربية بقوة لتعزيز التضامن والاتحاد والاستقلال الاستراتيجي
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