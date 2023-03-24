أجواء معتدلة الحرارة اليوم الجمعة، وحالة من عدم الاستقرار غداً

عمان – يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، محملة بغبار خفيف، خاصة المناطق الشرقية .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، ويتوقع أن تكون الأمطار لفترات متفاوتة غزيرة أحياناً، خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار أحياناً في مناطق البادية وتتحول مساءً إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

ويطرأ الأحد، انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة وغائمة مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن مختلفة من المملكة، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحياناً في أجزاء محدودة ولفترات قصيرة في المناطق الغربية من المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 10، وفي مرتفعات الشراة 21 – 11، وفي مناطق البادية 26 – 13، وفي مناطق السهول 24 – 14، وفي الأغوار الشمالية 27 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 20، وفي البحر الميت 29 – 19، وفي خليج العقبة 31 – 20 درجة مئوية.

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