الأقصى رمز الدين والوطن.. 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى، رغم عراقيل الصهاينة
أهم العناوين
جرينتش+2 02:46
أجواء معتدلة الحرارة اليوم الجمعة، وحالة من عدم الاستقرار غداً
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني