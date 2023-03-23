تمهيداً لعودة دمشق إلى الصف العربي.. سوريا والسعودية تتفقان على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد عيد الفطر المقبل
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وقفات – الكاتب سهيل كيوان والمشهد الثقافي وقلق الوحدة وخلط الأوراق
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