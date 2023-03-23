انتصار السجين على السجان.. أسرى الحرية يعلقون أضرابهم بعد كسر قرارات أبن غبير وتراجع إدارة سجون العدو عن قراراتها
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رمضان كريم.. “المجــد” تهنئ العرب والمسلمين بالشهر الفضيل، وتشكر الاخوة الذين تفضلوا بتهنئتها
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