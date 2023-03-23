رمضان كريم.. “المجــد” تهنئ العرب والمسلمين بالشهر الفضيل، وتشكر الاخوة الذين تفضلوا بتهنئتها

اليوم الخميس اشرقت انوار الشهر الفضيل، وقد انخرط المؤمنون في صوم رمضان الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.. وبهذه المناسبة الروحية والإيمانية العظيمة، تتقدم “المجــد” بأحر التهاني والتبريكات لابناء الامة العربية خاصة والعالم الاسلامي بوجه عام.

كما تشكر “المجــد” كل الاخوة والاصدقاء الذين بادروها بالتهنئة بحلول هذا الشهر المعظم، وفقا لورود تهانيهم الكريمة التي ما زالت متواصلة، وهم الزميل عبد الهادي الراجح – العقبة، والمحامي فايز شخاترة، رئيس المنتدى العربي، والاستاذ معاذ السباعي، رئيس مجلس إدارة منظومة وطن السورية، واسرة الجامعة الامريكية في الشارقة، ومؤسسة الفكر العربي، والزميل سالم علي ذياب – عمان، الصديق سامي ابو طويلة – معان..