أجواء ربيعية اليوم الخميس وغدا، وعودة الأمطار السبت والأحد



عمان – تسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية؛ وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة السبت، تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسود أجواء غائمة ومغبرة في العديد من المناطق، مع سقوط زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، ويتوقع في ساعات المساء والليل أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في الأجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة وغائمة في أغلب المناطق مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر يتوقع أن تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 12 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 8، وفي مرتفعات الشراة 16 – 7، وفي مناطق البادية 22 – 11، وفي مناطق السهول 20 – 12، وفي الأغوار الشمالية 25 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 19، وفي البحر الميت 26 – 18، وفي خليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية.

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