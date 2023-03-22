عدوان إسرائيلي بالصواريخ على مطار حلب الدولي، فجر اليوم الاربعاء، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المطار/ فيديو

حلب- سانا

نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ على مطار حلب الدولي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المطار.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه ” حوالي الساعة الثالثة و 55 دقيقة من فجر اليوم الاربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من إتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي”.

وأضاف المصدر أن العدوان “أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار”.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد مراسل “سبوتنيك” بأن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا استهدف مطار حلب الدولي و”النيرب” العسكري.

ونقل المراسل عن مصدر أمني بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.

ويأتي ذلك بعد أيام من استهداف عدوانٍ إسرائيلي لبعض المواقع في ريفي طرطوس وحماة.

وتصدّت الدفاعات الجوية السورية، في 7 آذار/مارس الماضي، لعدوانٍ جويٍ إسرائيلي من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، استهدف مطار حلب الدولي، ما أدى إلى تضرره مادياً وخروجه عن الخدمة.

يشار إلى أنّ 15 شخصاً استُشهدوا وأصيب آخرون الشهر الماضي خلال عدوان الاحتلال على دمشق.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تزعم انه محاولات إيرانية ترمي إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وقد طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

#سوريا | مشاهد لـ "العدوان الإسرائيلي" الذي استهدف مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري. pic.twitter.com/3ElX36Szpj — غرب آسيا – عاجل (@WANbreaking) March 22, 2023