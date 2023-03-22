نصر الله يقول للعدو الإسرائيلي الذي يهدد بضرب حزب الله إذا ثبتت مسؤوليته عن عملية مجدو: "روح بلّط البـــــــــــحر"/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:15
عدوان إسرائيلي بالصواريخ على مطار حلب الدولي، فجر اليوم الاربعاء، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المطار/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني