نصر الله يقول للعدو الإسرائيلي الذي يهدد بضرب حزب الله إذا ثبتت مسؤوليته عن عملية مجدو: "روح بلّط البـــــــــــحر"/ فيديو
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طقس ربيعي لطيف اليوم الاربعاء وغداً وبعده، وعدم استقرار السبت
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