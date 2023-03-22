طقس ربيعي لطيف اليوم الاربعاء وغداً وبعده، وعدم استقرار السبت



عمان – يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء مستقرة وربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام ومعتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة ويتوقع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا، ولاسيما المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، ولا سيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 7، وفي مرتفعات الشراة 12 – 6، وفي مناطق البادية 21 – 10، وفي مناطق السهول 18 – 11، وفي الأغوار الشمالية 24 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 17، وفي البحر الميت 25 – 16، وفي خليج العقبة 27 – 17 درجة مئوية.

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