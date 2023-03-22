سورية تؤكد دعمها لسيادة الأردن ووحدة وسلامة أراضيه

دمشق- سانا

جددت سورية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها سيادة الأردن ووحدة وسلامة أراضيه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة اليوم على حسابها في تويتر: تؤكد سورية من جديد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه، بما في ذلك استقلاله وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما تؤكد دعمها لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها.

وأضافت الخارجية: إن سورية لا تستغرب التصريحات العنصرية المتكررة لمسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي، فهي تعبير واضح عن حقيقة هذا الكيان ومدى عدوانيته وأطماعه التوسعية في دول المنطقة، وحجم استهتاره بأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وكان الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنكر في تصريحات يوم الأحد الماضي وجود الشعب الفلسطيني وعرض خريطة للكيان تضم فلسطين والأردن، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني وأردني وعربي ودولي واسع.