عدوٌ مُبين.. إسرائيل لن تسمح بوصول السعودية لمرحلة تخصيب اليورانيوم، حتى لو كان ذلك على حساب التطبيع المحتمل معها
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جرينتش+2 03:17
وزير الخارجية: الاحتلال هو أساس الشر في المنطقة، والأردن سيتخذ الإجراءات اللازمة في حال تصاعد الاستفزازات الإسرائيلية
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