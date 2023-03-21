عدوٌ مُبين.. إسرائيل لن تسمح بوصول السعودية لمرحلة تخصيب اليورانيوم، حتى لو كان ذلك على حساب التطبيع المحتمل معها
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جرينتش+2 03:17
وزيرة الخارجية الكندية تبقّ البحصة وتعلن أن الهدف طويل المدى للتدخل الغربي في أوكرانيا ليس هزيمة روسيا، بل تغيير نظامها
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