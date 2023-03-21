ارتفاع معدل الهطول المطري حتى اليوم الثلاثاء إلى 91.6 بالمئة

عمان – أفادت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، بأن كميات المياه التي دخلت السدود خلال المنخفض الجوي الأخير، بلغت نحو 4.2 مليون متر مكعب.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كميات الأمطار الهاطلة على جميع مناطق المملكة قد ارتفعت إلى 91.6 بالمئة من المعدل العام، مشكلة 115.2 بالمئة من المجموع التراكمي في الموسم الماضي، لافتة إلى أن كمية الأمطار الهاطلة العام الماضي بلغت في الفترة نفسها 72.4 بالمئة.

وأضاف البيان أن نحو 2 مليون م3 دخلت السدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع التخزين الكلي إلى 119.5 مليون م3 بنسبة 42.5 بالمئة من التخزين الكلي والبالغ 280.759 مليون متر مكعب، تركزت في سد الملك طلال بنحو 1.465 مليون م3، والبقية توزعت على مختلف السدود باستثناء الوالة والتنور واللجون.

وحول معدلات الهطول، أوضح البيان أن منطقة القادسية/ الطفيلة سجلت أعلى هطول خلال الـساعات الماضية، بمجموع 22.5 ملم، وتركزت على المحافظات الجنوبية، في حين بلغت معدلات الهطول في عمان 2.4 ملم، البلقاء 2.9 ملم، مادبا 2.5 ملم، الزرقاء 0.4 ملم، جرش 1.4 ملم، المفرق 0.7 ملم، إربد 2.2 ملم، عجلون 2.4 ملم، الكرك 5.5 ملم، الطفيلة 10.2 ملم، معان 5 ملم، والعقبة 0.8 ملم.