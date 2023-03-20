وزارة الصناعة والتجارة تحدد سقوفا سعرية للدجاج بدءاً من الغد

عمان – قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي تحديد سقوف سعرية للدجاج، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وبموجب القرار، يحدد سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة بدينار و45 قرشا للكيلو، وللتوزيع دينار ونصف، وللمستهلك بدينار و65 قرشا.

كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بدينار و90 قرشا، وللمستهلك بدينارين.

وجاء القرار بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، وذلك لغايات ضبط السوق، والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.

ووفقا للقرار لا يسمح بتجاوز هذه السقوف السعرية، وإنما بالتنافس دونها، والبيع بأقل منها.

وستتم متابعة الأسعار وتحليلها ومراجعتها بشكل دوري واتخاذ القرار المناسب حولها.

وأوعز الشمالي بتكثيف الرقابة على المحلات التجارية والنتافات، ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية المحددة بالقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

كما أوعز بمتابعة حجم الكميات الموردة للسوق بحيث تغطي حاجة الطلب المحلي خلال هذه الفترة.

وقال إن الوزارة ستحدد سقوفا سعرية لأية سلعة ترتفع أسعارها بدون مبررة وبشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى وفرة المخزون من مختلف المواد التموينية.

وكان الشمالي قد كشف عن أن الوزارة ستبت بارتفاع بعض أصناف السلع، اليوم الإثنين، من بينها الدجاج، وفي حال بقيت هذه الأسعار مرتفعة، ستقوم الوزارة بفرض سقوف سعرية على الدجاج، لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه.

وأضاف الشمالي، في حديث لراديو هلا، اليوم الإثنين، أن بعض الأصناف من السلع شهدت ارتفاعا في أسعارها، بسبب الطلب الكبير على هذه السلع.

وبين أن من بين الأصناف التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، “الدواجن والبيض وبعض أصناف الخضار”، لافتا إلى أن أسعار هذه السلع، بدأت بالارتفاع منذ بداية الأسبوع الجاري.

وأوضح أنه من خلال الرصد الميداني لوزارة الصناعة والتجارة، تبين ارتفاع الدواجن بحيث وصل سعر الكيلو إلى 2.15 دينار، “وهذا غير مقبول على الإطلاق”، بينما قارب سعر كيلو دجاج النتافات إلى 1.95 دينار .

وأشار إلى أن الوزارة تنسق منذ بداية العام الجاري، لتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين في رمضان، وبأسعار مناسبة.