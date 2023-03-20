هطولات غزيرة مصحوبة بالرعد، وتساقط البَرَد، وأشتداد الرياح، ما يؤدي لتشكل السيول، طوال اليوم الاثنين حتى ساعات الليل

عمان 20 آذار (بترا) – تبقى المملكة، اليوم الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، وتستمر الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة.

ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد أحياناً وتساقط زخات من البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات تدريجياً وتخف سرعة الرياح.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية.

ويطرأ يوم غدٍ الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، والفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء يوم الأربعاء مستقرة، مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتغطي سماء المملكة الخميس، كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 11 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 4، وفي مرتفعات الشراة 9 – 3، وفي مناطق البادية 17 – 8، وفي مناطق السهول 11 – 7، وفي الأغوار الشمالية 19 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 14، وفي البحر الميت 22 – 13، وفي خليج العقبة 24 – 14 درجة مئوية.

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