اعتقال شخص مطلوب بعد مقاومته لإحدى الدوريات في العاصمة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص مطلوب بحوزته سلاح ناري بعد مقاومته لإحدى الدوريات شرقي العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد عصر اليوم بوجود مركبة تحمل لوحة أرقام مزورة في إحدى مناطق شرق العاصمة، و جرى التعميم عن المركبة ولدى مشاهدتها من إحدى دوريات النجدة ومحاولة إيقافها قام سائقها بإشهار سلاح ناري كان بحوزته والفرار من المكان وجرت متابعته لحين ضبطه بعد أنْ قام بصدم الدورية واحدى المركبات الأخرى .

وأضاف انه تم القبض على السائق الذي تبيّن بأنّه مطلوب وضُبط السلاح الناري الذي كان بحوزته.