ارتفاع معدل الهطول المطري حتى اليوم الاثنين إلى 90%

اعلنت وزارة المياه والري، إن حجم الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم، قد ارتفع إلى 90 بالمئة من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليار م3، مُشكلا 113,1 بالمئة من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن أعلى نسبة هطول مطري، سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في اربد، وبلغت 35,2 ملم، مشيرة إلى أن نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 72,4 بالمئة من المعدل العام.

وأوضحت أن السدود دخلها 1,5 مليون متر مكعب، لترفع التخزين إلى نحو 118 مليون م3، وبنسبة 41,9 بالمئة من طاقتها الكلية البالغة 280,759 مليون م3.

وأضافت، أن معدل الهطول المطري سجل خلال الساعات الـ 24 الماضية، في عمان 17,3 ملم، أعلاها في بيادر وادي السير 30,4 ملم، والبلقاء 18,2ملم أعلاها في السلط 32 ملم، ومأدبا 14,2 ملم أعلاها في الجديدة 21,6 ملم، والزرقاء 7,4 ملم أعلاها في العالوك 20,2 ملم، وجرش 14,9ملم أعلاها في سوف 20,7 ملم.

كما سجلت المفرق 5,2 ملم أعلاها في بلعما 15,8 ملم، واربد 5,2 ملم أعلاها في اربد 35,2 ملم، وعجلون 17 ملم أعلاها في عجلون 24,4 ملم، والكرك 9,9 ملم أعلاها في جدعا 21,6 ملم، والطفيلة 0,6 ملم أعلاها في الطفيلة 1,8 ملم، فيما لم تسجل معان والعقبة أية هطولات.

وحول نسب كمية الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم إلى المعدل طويل الأمد، قالت الوزارة، إن العقبة سجلت الأعلى 252,3 بالمئة من المعدل طويل الأمد البالغ 26 ملم سنويا، تلتها اربد 108,5بالمئة من المعدل البالغ 406,2 ملم، ومعان 149,8 بالمئة من المعدل 40,8 ملم، والزرقاء 101,85 بالمئة من المعدل 129,4 ملم، وعمان 80 بالمئة (مطار ماركا 69,8 بالمئة من المعدل 261,1 ملم، جبل الحسين 83,3 بالمئة من المعدل 368,8 ملم، وادي السير 87,5 بالمئة من المعدل 508,4 ملم).

وأشارت إلى أن السلط سجلت 81,9 بالمئة من المعدل البالغ 320,8 ملم، ومأدبا 85,5 بالمئة من المعدل 320,8 ملم، والكرك 56 بالمئة من المعدل 341,4 ملم، الطفيلة 49,2 بالمئة من المعدل 254,2 ملم، والشوبك 41,2 بالمئة من المعدل 261,3 ملم.

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