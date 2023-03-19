الخميس المقبل غرة رمضان بكل الدول العربية ومعظم الإسلامية

القدس المحتلة – اعلن مرصد فلسطين الفلكي، إن معظم الدول العربية والإسلامية، ستتحرى هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء المُقبل الـ 21 آذار/مارس الجاري، الموافق 29 شعبان 1444.

وبين “المرصد” أن الهلال سيولد في ذات اليوم عند الساعة 7:23 مساءً بتوقيت القدس أي بعد غروب الشمس والتي ستغرب يومها عند الساعة 5:50 دقيقة، مؤكداً أن رؤية الهلال مساء الثلاثاء مُستحيلة؛ نظراً لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران (ولادة الهلال) بعد غروب الشمس.

وبين أن الدول التي بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 22 شباط/فبراير الماضي، فإن تحري هلال شهر رمضان فيها سيكون مساء يوم الأربعاء 22 آذار/مارس وفي هذا اليوم فإن رؤية الهلال مُمكنة بالعين المجردة وبالتلسكوبات حيث سيمكث الهلال 56 دقيقة بعد غروب الشمس.

وبناء على ما سبق فقد أكد مرصد فلسطين الفلكي أن يوم الخميس الـ 23 آذار/مارس هو أول أيام شهر رمضان في جميع الدول العربية بشكل موحد وفي معظم دول العالم الإسلامي.

وقال إنه وفي مساء هذا اليوم سيُرى الهلال كبيراً بوضوح فوق الأفق الغربي حيث سيكون مُضاء بنسبة 5% من إضاءة القمر الكامل وسيمكث إلى ما بعد أذان صلاة العشاء.