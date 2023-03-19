أللهم زد وبارك.. ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 85,5 %

عمان -أعلنت وزارة المياه والري، إن نسبة الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم، ارتفعت إلى 85,5 بالمئة من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليار متر مكعب، مشكلة 107,6 بالمئة من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في مأدبا / المشقر 21,4 ملم، لافتة إلى أن نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي سجلت 72,4 بالمئة من المعدل العام.

وبينت أن السدود دخلها 700 ألف متر مكعب، لترفع التخزين إلى 117 مليون م3، وبنسبة 41,65 بالمئة من طاقتها الكلية البالغة 280,759 مليون م3.

وأشارت إلى أن معدل الهطول المطري سجل خلال الساعات الـ 24 الماضية، في عمان 5,5 ملم، والبلقاء 7,3 ملم، ومأدبا 7,8 ملم، والزرقاء 0,7 ملم، وجرش 7,8 ملم، والمفرق 0,6 ملم، واربد 5,6 ملم، وعجلون 8,4 ملم، والكرك 1,3 ملم، فيما لم تسجل الطفيلة ومعان والعقبة أية هطولات.

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