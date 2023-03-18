إحداهما خطيرة بالرأس.. إصابة مستوطنَين بعملية إطلاق نار في حوارة مساء اليوم الاحد، واعتقال المنفذ وهو جريح/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:44
“فوربس”: الدينار الأردني الرابع عالمياً سنداً لقيمة العملة مقابل الدولار
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني