إحداهما خطيرة بالرأس.. إصابة مستوطنَين بعملية إطلاق نار في حوارة مساء اليوم الاحد، واعتقال المنفذ وهو جريح/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:44
رغم رفض الفصائل.. حسين الشيخ يعلن مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ، لوأد حالة المقاومة المتصاعدة بالضفة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني