إحداهما خطيرة بالرأس.. إصابة مستوطنَين بعملية إطلاق نار في حوارة مساء اليوم الاحد، واعتقال المنفذ وهو جريح/ فيديو
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القيادة المركزية الأمريكية تحذر من تغلغل الصين.. الدور القيادي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط يواجه تحديات عميقة
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