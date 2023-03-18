أجواء ماطرة بشمال ووسط المملكة مساء اليوم السبت حتى الثلاثاء



عمان – يطرأ اليوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء نهارًا باردة نسبيا في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر، تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة تدريجيا ليلا، بامتداد منخفض جوي وتسود أجواء باردة وتتكاثر كميات الغيوم وتسقط زخات من المطر في شمال المملكة، تمتد لاحقا إلى المناطق الوسطى، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الأحد، درجات الحرارة بشكل ملموس مع تعمق الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي المتمركز شمال قبرص، لتصبح الأجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة، تكون غزيرة لفترات محدودة يصحبها الرعد أحيانا، ومن المتوقع تدريجيا أن تمتد الهطولات إلى جنوب وشرق المملكة على شكل زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الاثنين، باردة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء درجة الحرارة العظمى أقل من المعدلات الاعتيادية بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع بقاء الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 5، وفي مرتفعات الشراة 15 – 4، وفي مناطق البادية 21 – 7، وفي مناطق السهول 18 – 8، وفي الأغوار الشمالية 24- 11، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 13، وفي البحر الميت 25 – 12، وفي خليج العقبة 26 – 12 درجة مئوية.

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