التربية: 30 ألف طالب سجلوا لـ”التوجيهي” إلكترونياً حتى الخميس

إحداهما خطيرة بالرأس.. إصابة مستوطنَين بعملية إطلاق نار في حوارة مساء اليوم الاحد، واعتقال المنفذ وهو جريح/ فيديو
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