التربية: 30 ألف طالب سجلوا لـ”التوجيهي” إلكترونياً حتى الخميس

تقدم نحو 30 ألف طالب وطالبة حتى امس الخميس بطلبات اشتراك “إلكترونيا” لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2023.

وقال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، محمد كنانة إن هؤلاء الطلبة غير مستكملين لمتطلبات النجاح أو يرغبون في رفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد.

وأضاف كنانة ان عدد الطلبة النظاميين الذين هم على مقاعد الدراسة قد بلغ نحو 130 ألف طالب وطالبة ويحق لهم الحصول على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 للطلبة النظاميين، والدراسة الخاصة للجدد، وغير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الذين يرغبون في رفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي سابق ، إن عملية التسجيل مستمرة من صباح الأحد وحتى مساء الخميس 23 آذار الحالي، مؤكدة أنها لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.