ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس وغداً، ومنخفض جوي السبت

عمان – يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء مستقرة في المناطق كافة، وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وتكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون دافئة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

كما يطرأ السبت انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي ساعات ما بعد العصر من المتوقع أن تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تتكاثر كميات الغيوم وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى غربية تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق مع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد أحياناً في شمال المملكة في ساعات الصباح، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15- 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 7، وفي مرتفعات الشراة 13 – 6، وفي مناطق البادية 20 – 9، وفي مناطق السهول 16 – 10 ، وفي الأغوار الشمالية 23- 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 16، وفي البحر الميت 24 – 15، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.

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