ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس وغداً، ومنخفض جوي السبت

الأسد: سألتقي أردوغان حين تكون تركيا جاهزة بشكل واضح للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الإرهاب
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