بوتين مرحباً بالأسد: أنا سعيد برؤيتكم في موسكو ونحن على اتصال دائم، ونشهد تطوراً كبيراً في العلاقات بين بلدينا/ فيديو
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جرينتش+2 03:22
في أول حفل زفاف للعائلة المالكة الأردنية منذ 20 عاماً.. أبرز حضور عقد قران الأميرة إيمان والغائبين عنه
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