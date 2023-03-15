في أول حفل زفاف للعائلة المالكة الأردنية منذ 20 عاماً.. أبرز حضور عقد قران الأميرة إيمان والغائبين عنه

شهدت العاصمة الأردنية عمان أول حفل زفاف للعائلة المالكة الأردنية بعد انقطاع دام 20 عامًا، واحتفلت بعقد قران الأميرة إيمان على السيد جميل ألكسندر ثيرميوتيس.

وقد حضر حفل الزفاف الذي وصف بـ”العائلي” و”غير الرسمي” إذ اقتصر المدعوين على عائلتي العروسين وأفراد العائلة الملكية الهاشمية وعدد من كبار الشخصيات من دول عربية تربطهم علاقة صداقة شخصية بالملك عبدالله الثاني وأسرته.

واقتصرت الدعوة لحضور حفل زفاف الأميرة إيمان على الأقرباء من الدرجة الأولى وهم:

عم الملك عبدالله الثاني الأمير الحسن بن طلال وعائلته وعمته الأميرة بسمة بنت طلال وعائلتها

أخوة الملك عبدالله الثاني الأشقاء وغير الأشقاء (الأمير فيصل وعائلته، الأمير علي وعائلته، الأمير هاشم)

أخوات الملك عبدالله الثاني الشقيقات وغير الشقيقات (الأميرة عائشة وعائلتها، الأميرة زين وعائلتها، الأميرة عالية وعائلاتها، الأميرة راية وزوجها)

والدة الملك عبدالله الثاني الأميرة منى

عائلة الأمير محمد، عم الملك، الأميرغازي بن محمد وزوجته وطلال بن محمد وزوجته

والدة الملكة رانيا وأشقائها وعائلاتهم

عائلة السيد جميل ألكسندر ثيرميوتيس

الضيوف العرب في زفاف الأميرة إيمان

كما تمت دعوة عدد من شخصيات ممثلة عدد من قادة الدول العربية وهم:

مصر: زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة ابتهال السيسي وابنتها آية السيسي

الكويت: الشيخة أمثال الصباح وابنتها عالية الصباح

البحرين: نجل ولي عهد البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

الإمارات العربية المتحدة: الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الابن الأكبر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

أبرز الغائبين عن حفل الزفاف

الملكة نور، أرملة الملك الحسين بن طلال

الأمير حمزة بن الحسين وعائلته – الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني

الأميرة إيمان بنت الحسين – الأخت غير الشقيقة للملك عبدالله الثاني

الأميرة هيا بنت الحسين وعائلتها – الأخت غير الشقيقة للملك عبدالله الثاني

زوجة الأمير هاشم، الأميرة فهدة وأبناؤهما

الأميرة بديعة بنت الحسن – المقيمة في بريطانيا مع عائلتها

خطيبة طارق ابن الأميرة سمية، الآنسة زين أبو هنطش

الأمير عاصم بن نايف وأبناؤه وعائلاتهم

الأمير علي بن نايف وعائلته وزوجته السابقة الأميرة وجدان ابنة خالة الملك الحسين بن طلال

الأمير رعد بن زيد وأبناؤه وعائلاتهم

عائلة الشريف الراحل ناصر بن جميل خال الملك الحسين بن طلال

عائلة الراحل الأمير زيد بن شاكر