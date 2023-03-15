طقس بارد وأمطار اليوم الاربعاء، وارتفاع على الحرارة غدا

عمان – يطرأ اليوم الاربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3-4 درجات مئوية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

وقالت الادارة في تقريرها، تكون الأجواء اليوم باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الهطولات في ساعات الصباح غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة في شمال المملكة، وتكون فرصة الهطول ضعيفة في المناطق الجنوبية، ومع ساعات الليل الاولى تضعف فرص الهطول في كافة المناطق، وتميل الاجواء الى الاستقرار، وتكون الرياح شمالية تخف سرعتها ليلا.

وحذرت الادارة من خطر تشكل السيول في ساعات الصباح خاصة في المناطق الشمالية، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

ونهار غد الخميس، تتأثر المملكة بمرتفع جوي يرافقه ارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء مستقرة، وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، فيما تكون معتدلة الحرارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ومع ساعات ليل الخميس تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وحذرت الإدارة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14- 07 درجات مئوية، غرب عمان 12 – 05، المرتفعات الشمالية 09 – 06، مرتفعات الشراة 10 – 04، مناطق البادية 18 – 07، مناطق السهول 14 – 07، الأغوار الشمالية 20- 12، الأغوار الوسطى 21-13، الاغوار الجنوبية 23 – 14، البحر الميت 21 – 13، وفي خليج العقبة 23 – 14 درجة مئوية.