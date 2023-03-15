رغم قلق الصهاينة من تشكيل محور صيني إيراني سعودي.. أمريكا: اتفاق السعودية مع ايران لا يعيق تقاربها مع إسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 04:39
تركي الفيصل يشرب حليب السباع ويشيد بالصين ويهاجم امريكا واوروبا !!!
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني