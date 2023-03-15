القبض على مرتكب جريمة سلب محل صرافة شمال عمان

القت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب جريمة سلب تحت التهديد وقعت قبل ايام على محل صرافة في منطقة طارق شمال العاصمة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة شمال عمان يوم 9 آذار الحالي، حول قيام شخص مجهول بالدخول لأحد محال الصرافة في منطقة طارق وسلب 7 آلاف دينار من الموظفين تحت التهديد بأداة حادة والفرار من المكان.

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة، تم تشكيل فريق تحقيق من البحث الجنائي وشرطة شمال عمان، حيث عملوا ضمن سياقات تحقيقية متشعبة تمكنوا خلالها من الوصول لهوية مرتكب الجريمة.

وأكد انه تم تحديد مكان وجوده ومداهمته و القاء القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة ووضع جزءا من المبلغ في حسابه بأحد البنوك، موضحا انه ستتم إحالته لمحكمة أمن الدولة.

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