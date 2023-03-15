ارتفاع نسبة الهطول المطري الى 84 % من المعدل السنوي العام

عمان 15 آذار (بترا) – ارتفع معدل الهطول المطري منذ بداية الموسم إلى 84 بالمئة من المعدل السنوي العام والبالغ 8,1 مليار م3، في حين كانت نسبة الهطول للفترة المماثلة من العام الماضي 72,2 بالمئة من المعدل العام.

وقالت وزارة المياه والري، إن كميات المياه التي دخلت السدود خلال الساعات الـــــ24 الماضية بلغت 2,052 مليون م3، ليرفع التخزين إلى 114,14 مليون م3، بنسبة 31,88 بالمئة من طاقتها الكلية والبالغة 280,759 مليون م3.

وبينت أن معدل الهطول المطري حسب محطاتها خلال الساعات الـــ24 الماضية، بلغ في عمان 20,8 ملم، البلقاء 19,8، مادبا 16,5، الزرقاء 8,8، جرش 17، المفرق 9,7، إربد 18,2، عجلون 19,9، الكرك 16,7، الطفيلة 14,3، معان 14,8، والعقبة 12,5 ملم.

وفيما يتعلق بنسبة كمية الأمطار الهاطلة خلال الموسم المطري إلى المعدل طويل الأمد منذ بداية الموسم حتى اليوم، سجلت إربد 95,5 بالمئة، عجلون 69,5 بالمئة، جرش 48,8 بالمئة، الزرقاء 109,2 المئة، المفرق 80,6 بالمئة، ماركا 63,4 بالمئة، جبل الحسين 74,4 بالمئة، وادي السير 76,7 بالمئة، السلط 72,8 بالمئة، مادبا 76,4 بالمئة، الكرك 50,9 بالمئة، الطفيلة 48,5 بالمئة، الشوبك 41,1 بالمئة، معان 149,3 بالمئة، والعقبة 184,2 بالمئة.

وكانت وزارة المياه قد اعلنت صباح اليوم الأربعاء، إن حجم التخزين الكلي في السدود قد ارتفع إلى 114,14 مليون متر مكعب، بنسبة 40.66% من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,7 مليون متر مكعب.

وأضافت في بيان صحفي، أن التخزين في سد الوحدة 14,3 مليون م³ بنسبة 13.5%، وسد وادي العرب 8,2 مليون م3 بنسبة 49.3%، وسد زقلاب (شرحبيل) 1,516 مليون م3 بنسبة 38,2، وسد كفرنجة 2,48 مليون م3 بنسبة 32%، وسد الملك طلال 45.8 مليون م3 بنسبة 68.4 %.

سد وادي شعيب 1,254 مليون م3 بنسبة 100%، وسد الكفرين 5,252 ملايين م3 بنسبة 62%، وسد زرقاء ماعين 533 ألف م3 بنسبة 26.6%، وسد الوالة 7,1 مليون م3 بنسبة 28.6%، وسد الموجب 22.3 مليون م3 بنسبة 90.4%، وسد التنور 4,6 ملايين م3 بنسبة 32%، وسد اللجون 176.6الف م3 بنسبة 17,6%، وسد الكرك 161 ألف م3 بنسبة 8%.

ودعت الوزارة إلى الاستفادة من الهطولات المطرية وتخزينها، وعدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي.