إنقاذ سائق مركبة حاصرته السيول في منطقة الديسة بالعقبة

أنقذت فرق الدفاع المدني في محافظة العقبة، شخصا بعد ورود بلاغ حول محاصرته بالسيول في منطقة الديسة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إن فرق الإنقاذ تحركت للمكان، وجرى إخلاء الشخص من داخل مركبته دون أية اصابات تذكر.