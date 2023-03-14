وقف استحداث برامج بكالوريوس جديدة في عدة تخصصات بالجامعات

قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، عدم استحداث برامج بكالوريوس جديدة في تخصصات دكتور الصيدلة، والصيدلة، والتمريض في الجامعات الأردنية، وذلك حتى عام 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التعليم العالي كان قد اتخذ سابقاً في شهر سبتمبر الماضي لعام 2022 قراراً مماثلاً بخصوص تخصصي الطب وطب الأسنان،

كما قرر المجلس أيضاً تشكيل لجنة لدراسة واقع التخصصات القائمة حالياً في الجامعات الأردنية، ومدى حاجة سوق العمل لتلك التخصصات في ضوء أعداد الطلبة الملتحقين للدراسة فيها حالياً، وذلك تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الطلبات المقدمة لترخيص برامج جديدة لمختلف الدرجات في الجامعات والكليات الجامعية الأردنية.