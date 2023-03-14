الامارات تستضيف مؤتمراً يضمها وإسرائيل والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان لتعميق التعاون المائي والغذائي !!!
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جرينتش+2 03:33
لعقد لقاء في موسكو يضم نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران.. سوريا تشترط انسحاب تركيا من شمالها
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