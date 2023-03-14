لبلبة.. طلّقها حسن يوسف بسبب قٌبلة، وكادت تغرق على يد الزعيم

حلت، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة لبلبة التي قدمت للسينما المصرية ما يزيد عن الثمانين عملًا، وتعتبر واحدة من أهم نجمات السينما المصرية خلال الـ 50 عام الاخيرة،

ولدت لبلبة في 14 نوفمبر 1945 (اسمها الحقيقي “نينوشكا مانول كوباليان”) في مدينة القاهرة لأسرة أرمنية من أصول سورية ومن مدينة حلب بالتحديد، وعملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في تلك الفترة، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي.

وفي هذا التقرير رصد لمواقف بارزة في حياة هذه الفنانة المتألقة..

** تزوجت الفنانة الكبيرة لبلبة مرة واحدة من الفنان حسن يوسف، وكان عمرها انذاك 17 عاماٌ فقط، ولكن الزواج لم يدم طويلاٌ ، ولم ترتبط النجمة لبلبة مرة أخرى.

استمر زواج الفنانة لبلبة والفنان حسن يوسف أكثر من 9 سنوات، وكان خلف الزواج قصة حب قوية يعرفها رواد الوسط الفني، وحصل طلاقهما بسبب قبلة بين الفنانة لبلبة والفنان حسين فهمي خلال أحداث فيلم “بنت بديعة” للمخرج حسن الإمام، الأمر الذي رفضه الفنان حسن يوسف وقرر بعدها الانفصال عن لبلبة، ولم تنجح كل محاولات الصلح في إعادة المياه لمجاريها، ولم تتزوج لبلبة بعدها.

** خلال حوار لبلبة في برنامج ” أنا والعسل” مع نيشان، والذي عُرض على قناة ” الحياة” المصرية، قالت الفنانة لبلبة إن الفنان عادل إمام قبلها أكثر من زوجها، وقالت نصا: ” عادل إمام باسني كتير.. انا لو متجوزة جوزى مش هيبوسني كده”.

** اثناء تصوير دورها في فيلم ” عريس من جهة أمنية” وكان هناك مشهد بينها وبين الفنان عادل إمام على شاطئ البحر، ولم يكن في السيناريو أن يقوم الفنان عادل إمام بإغراقها في الماء، لكنها وجدته يقوم بدفعها في الماء، مشيرة إلى أنها اعتادت أن يخرج عادل إمام عن النص في أعمالهما، لكنها كادت تغرق، فصرخت فيه ” انا بغرق يا عادل”.

** اكتشفها أبو السعود الإبياري والمخرج حسام الدين مصطفى، ولاحظ أبو السعود الإبياري أن الطفلة تتحدث بطريقة سريعة “زي اللبلب”، ومن هنا أطلق عليها اسم “لبلبة”، وتم تقديمها بذلك الاسم في أول فيلم ظهرت خلاله وهو “حبيبتي سوسو” في عام 1951.

قالت الفنانة لبلبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “هنا العاصمة”، إنها طلبت من ربنا في ليلة القدر أن تقوم بدور مختلف، فاستجاب الله لها واتصل بها الأستاذ عاطف الطيب ورشحها لبطولة فيلم “ليلة ساخنة”، معتبرة إن هذا الفيلم ليلة القدر بالنسبة لها.