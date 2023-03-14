طلب قوي على الدينار الاردني عند شركات الصرافة

أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، وجود طلب قوي على الدينار عند شركات الصرافة، مدفوعا بالنشاط السياحي وحوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج.

وقال سلطان الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن تزايد الطلب على الدينار يعود لارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين، إضافة إلى زيادة النشاط السياحي بالمملكة، متوقعا تضاعف الطلب على الدينار خلال شهر رمضان المبارك وقبيل حلول عيد الفطر السعيد.

وأشار إلى ارتفاع الطلب على الريال السعودي لارتفاع أعداد المعتمرين بالوقت الحالي، لافتا إلى استقرار الطلب على العملات الأجنبية الأخرى.

وأشاد سلطان بالجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، مؤكدا أن سياسة تثبيت الدينار مقابل الدولار الأميركي التي اتبعها البنك المركزي تلعب دورا مهما في تعزيز الثقة بالعملة المحلية وزيادة الصادرات الوطنية.

وأكد وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين غرفة تجارة الأردن والبنك المركزي من خلال التواصل المستمر وحل أية معيقات قد تواجه القطاع المالي والمصرفي بالمملكة.

ويوجد 250 شركة وفرعا لها تعمل بقطاع الصرافة موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 الآف موظف وموظفة من الأردنيين.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة